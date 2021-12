GF Vip, segnalazione su Valeria Marini, lunedì esce? “Ha una prenotazione per passare il capodanno a…” (FOTO) (Di giovedì 23 dicembre 2021) In queste ore è spuntata una segnalazione alquanto interessante che riguarda Valeria Marini e la sua permanenza nella casa del GF Vip. La showgirl è attualmente in nomination in coppia con Giacomo Urtis. Ebbene, a quanto pare sarà proprio lei a dover abbandonare la casa lunedì prossimo. Il motivo risiederebbe nel fatto che la donna L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 23 dicembre 2021) In queste ore è spuntata unaalquanto interessante che riguardae la sua permanenza nella casa del GF Vip. La showgirl è attualmente in nomination in coppia con Giacomo Urtis. Ebbene, a quanto pare sarà proprio lei a dover abbandonare la casaprossimo. Il motivo risiederebbe nel fatto che la donna L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, anche la permanenza di Valeria Marini nella Casa sarebbe ‘a tempo’? La segnalazione | Isa e Chia… - IsaeChia : #GfVip 6, anche la permanenza di Valeria Marini nella Casa sarebbe ‘a tempo’? La segnalazione Non sarebbe solo Nat… - Stefano35763251 : RT @katiafreee: @borghi_claudio @barbarab1974 Se davvero e' sufficiente una mail di segnalazione allora che si dia il via nei confronti dei… - Skittygoa : RT @katiafreee: @borghi_claudio @barbarab1974 Se davvero e' sufficiente una mail di segnalazione allora che si dia il via nei confronti dei… - katiafreee : @borghi_claudio @barbarab1974 Se davvero e' sufficiente una mail di segnalazione allora che si dia il via nei confr… -