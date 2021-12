GF Vip | Miriana single da 5 anni? Urtis la smentisce

(Di giovedì 23 dicembre 2021)Trevisan si sta sempre più avvicinando a Biagio nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due c’è grande complicità anche se ancora non si sono sbilanciati. Secondo Sophie il motivo sarebbe legato al fatto cheda tempo: ma è davvero così? Secondola showgirl ha avuto un fidanzato poco prima di entrare nel reality. Le vicende sentimentali diTrevisan continuano a far molto discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il flirt con Nicola Pisu, con il quale però la showgirl non si è mai lasciata andare, complice la grande differenza d’età (17) e i timori per quello che il figlio avrebbe potuto pensare guardandola da casa, orasi è avvicinata molto a Biagio d’Anelli. Anche in questo caso, nonostante ...

GF, Giacomo Urtis e la verità suTrevisan: 'Stava con un mio amico'Trevisan al GFè sempre più vicino a Biagio D'Anelli e nella Casa si sprecano i commenti a proposito della showgirl e delle sue storie sentimentali. Sophie Codegoni, parlando con Giacomo ...GF, Katia Ricciarelli ai ferri corti conTrevisan: 'Per me non conta più' Dopo l'ennesimo litigio avuto conTrevisan al GF6, la nota cantante Katia Ricciarelli è giunta a una sua conclusione. La popolare artista sfogandosi con Davide Silvestri ha esternato la sua volontà di allontanarsi dalla ...GF Vip, Katia Ricciarelli ai ferri corti con Miriana Trevisan: "Per me non conta più" Dopo l'ennesimo litigio avuto con Miriana Trevisan al GF Vip 6, la ...Missione compiuta: Alfonso Signorini e la sua squadra autoriale sono riusciti a mettere pepe al GF Vip con i nuovi ingressi. E che pepe! Alessandro Basciano e Biagio D’Anelli stanno facendo rapidament ...