GF Vip | Manuel ‘rapito’ da Federica? Quella frase detta sulla nuova arrivata quando a pochi metri c’era Lulù

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip,Bortuzzo ha parlato con Gianmaria Antinolfi diCalemme, senza paura di esprimere il suo pensiero conproprio lì, a due passi. Sul web in molti già stanno facendo delle ipotesi. La Selassié si scatenerà in un moto di gelosia? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Gianmaria esempre più vicini: cosa fa Soleil e come reagisce a questa ‘amicizia’ Al GF Vip,Bortuzzo ha parlato diCalemme facendo su di lei una serie di meravigliosi apprezzamenti. Come l’avrà presaSelassié? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip,Bortuzzo suCalemme: “bellissima ragazza, molto semplice” Andiamo con ordine. Con Gianmaria Antinolfi ...