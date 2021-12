GF vip: la risposta di Soleil Sorge al regalo natalizio inviato da Alex Belli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Manca ormai poco al Natale e, in seguito alla sua squalifica, Alex Belli non potrà trascorrere le feste all’interno della casa del Grande Fratello vip insieme ai suoi ex coinquilini. Durante una delle ultime puntate, infatti, l’attore aveva violato le regole anti-covid abbracciando la moglie Delia Duran. La donna si era recata negli studi del GF con l’intento di lasciarlo, a causa dell’ambigua relazione che il marito aveva intrapreso con l’influencer Soleil Sorge durante la loro permanenza nel reality. A quel punto, Belli si era avvicinato a lei per cercare di farle cambiare idea, infrangendo le regole della trasmissione. I due sono poi usciti insieme dal programma. La coppia è stata a lungo criticata e accusata di aver orchestrato una messa in scena per fare audience calpestando i reali sentimenti di ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Manca ormai poco al Natale e, in seguito alla sua squalifica,non potrà trascorrere le feste all’interno della casa del Grande Fratello vip insieme ai suoi ex coinquilini. Durante una delle ultime puntate, infatti, l’attore aveva violato le regole anti-covid abbracciando la moglie Delia Duran. La donna si era recata negli studi del GF con l’intento di lasciarlo, a causa dell’ambigua relazione che il marito aveva intrapreso con l’influencerdurante la loro permanenza nel reality. A quel punto,si era avvicinato a lei per cercare di farle cambiare idea, infrangendo le regole della trasmissione. I due sono poi usciti insieme dal programma. La coppia è stata a lungo criticata e accusata di aver orchestrato una messa in scena per fare audience calpestando i reali sentimenti di ...

