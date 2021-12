GF Vip | la madre di Soleil Sorge al veleno su Alex Belli e Alessandro Basciano

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 23 dicembre 2021)può dirsi la protagonista più discussa del rinnovato Gf vip, dentro e fuori la Casa dei vip, e non a caso a parlarne è ora anche laWendy Kay. L’occasione è un’intervista esclusiva concessa ad un noto giornale di gossip, dove la donna si apre a cuore aperto sul conto della figlia in qualità di gieffina e della sua condotta ad oggi assunta nel reality. In particolare, si dice preoccupata perché vedesofferente, al di là delle sue apparenze da amazzone, e non si risparmia critiche sui gieffini che hanno ad oggi palesato una certa vicinanza fisica a, ovvero. GF Vip, ex protagonista pentito di aver ...