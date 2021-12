GF Vip, la Casa nel caos per i nuovi amori: Jessica in lacrime, Katia furiosa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nervi tesi e temperatura in salita nella Casa più spiata d’Italia: i nuovi legami speciali creano scompiglio L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nervi tesi e temperatura in salita nellapiù spiata d’Italia: ilegami speciali creano scompiglio L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GrandeFratello : Nella Casa c’è sempre tempo per accogliere nuovi Vip! ?? Nathalie Caldonazzo è una nuova concorrente di #GFVIP e qu… - GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - Marco39384496 : Ho letto stamattina un articolo dove era descritto la volontà sia di Signorini che dalla produzione, di fare vincer… - CronacaSocial : GF Vip: il papà di Manuel Bortuzzo ringrazia tutti tranne Lulù Selassiè. ???? - 361_magazine : Alex Belli svela su RTL 102.5 qual è il regalo che farebbe ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vi… -