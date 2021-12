Gf Vip, il segreto di Carmen Russo spiazza tutti: "Per partecipare a Miss Italia..." (Di giovedì 23 dicembre 2021) Carmen Russo in queste ultime ore ha raccontato un retroscena clamoroso che riguarda la sua partecipazione a Miss Italia. La gieffina campana, protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2021, ha fatto una rivelazione shock alla sua coinquilina Soleil Sorge: la leggendaria ballerina e storica moglie di Enzo Paolo Turchi ha rivelato di aver partecipato a Miss Italia infrangendo le regole del celebre concorso di bellezza. "A 14 anni ho fatto Miss Italia", le parole dell'ex di "Drive In", e Soleil ha commentato, "Wow, perché si poteva fare a quell'epoca?". Ma Carmen Russo ha risposto sinceramente: "No, perché ho falsificato il documento". Poi l'influencer ha aggiunto: "Ma dai, non ci credo, hai partecipato a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 dicembre 2021)in queste ultime ore ha raccontato un retroscena clamoroso che riguarda la sua partecipazione a. La gieffina campana, protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2021, ha fatto una rivelazione shock alla sua coinquilina Soleil Sorge: la leggendaria ballerina e storica moglie di Enzo Paolo Turchi ha rivelato di aver partecipato ainfrangendo le regole del celebre concorso di bellezza. "A 14 anni ho fatto", le parole dell'ex di "Drive In", e Soleil ha commentato, "Wow, perché si poteva fare a quell'epoca?". Maha risposto sinceramente: "No, perché ho falsificato il documento". Poi l'influencer ha aggiunto: "Ma dai, non ci credo, hai partecipato a ...

