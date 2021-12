GF vip, il crollo di Jessica Selassié snobbata da Alessandro Basciano (Di giovedì 23 dicembre 2021) All’interno della casa del Grande Fratello vip nascono continuamente nuovi amori, tranne per Jessica Selassié. La principessa etiope, single da molto tempo, sperava di trovare la persona giusta durante questa esperienza. Lo ha ammesso più volte anche al conduttore Alfonso Signorini, chiedendogli di far entrare al reality un “bonazzo” per lei. Negli ultimi giorni, Signorini l’ha decisamente accontentata, introducendo il nuovo concorrente Alessandro Basciano, biondo imprenditore 32enne che ha immediatamente colpito le donne della casa. Selassié ha accolto di buon grado la new entry, dimostrando sin da subito il suo interesse per lui. A quanto pare, però, Basciano è più orientato verso l’influencer Soleil Sorge e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni (che dopo il suo ingresso ha ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) All’interno della casa del Grande Fratello vip nascono continuamente nuovi amori, tranne per. La principessa etiope, single da molto tempo, sperava di trovare la persona giusta durante questa esperienza. Lo ha ammesso più volte anche al conduttore Alfonso Signorini, chiedendogli di far entrare al reality un “bonazzo” per lei. Negli ultimi giorni, Signorini l’ha decisamente accontentata, introducendo il nuovo concorrente, biondo imprenditore 32enne che ha immediatamente colpito le donne della casa.ha accolto di buon grado la new entry, dimostrando sin da subito il suo interesse per lui. A quanto pare, però,è più orientato verso l’influencer Soleil Sorge e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni (che dopo il suo ingresso ha ...

Advertising

instaNewsIT : Nuovo crollo al #gfvip - infoitcultura : “GF Vip”, il crollo nella notte e poi la decisione inattesa: “Voglio andare via” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, crollo emotivo per Manuel Bortuzzo che prega Aldo Montano di non abbandonare! - infoitcultura : “Gf Vip”, Manuel Bortuzzo disperato: pesante crollo emotivo. Scoppia in lacrime, motivo spiazzante - infoitcultura : Gf Vip, il pianto disperato di Manuel Bortuzzo per Aldo Montano: crollo emotivo in diretta -