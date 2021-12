GF Vip | Alex Belli confessa la bugia detta quando ancora era nella casa | perchè ha mentito anche a Soleil

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si placano le discussioni attorno ad, sia per quanto dichiarato fuori dallache per tutto quello che è accaduto dentro conSorge. GF Vip, un’altra ex diha il dente avvelenato: cosa svela una delle sue prime fidanzate Amato, odiato e criticato, l’attore ha concesso un’intervista al settimanale Chi, dove ha svelato di aver detto un’unica e solaall’interno del reality. “Hoho detto a Katia, Davide eche avrei passato il Natalese sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta tra restare o uscire”. Intanto ...

La storia tra il man della factory e Helen Scopel è andata avanti per tre anni: Allora non l'ho denunciato, ora lo farei? Viperissima Gfvip Grande FratelloTrash ReactionBelli GIF from ...Insomma, la mamma di Soleil Sorge sembra essere d'accordo con quanto detto anche daBelli. I due si sono anche conosciuti ne corso delle ultime puntate andate in onda al GF, quando Wendy ha ...Alex Belli svela su RTL 102.5 qual è il regalo che farebbe ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Poi parla del Natale e dei suoi progetti futuri ...Non si placano le discussioni attorno ad Alex Belli, sia per quanto dichiarato fuori dalla casa che per tutto quello che è accaduto dentro con Soleil Sorge.