Gf Vip, Adriana Volpe: «Come la penso su Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche sugli altri Vip» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Adriana Volpe, dopo aver partecipato da concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno veste gli insoliti panni di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. E mentre all’inizio in molti erano scettici sul suo ruolo all’interno del programma, puntata dopo puntata Adriana ha conquistato il pubblico con i suoi commenti sempre molto diretti e sinceri. Intervistata da Novella 2000, Adriana Volpe ha rivelato il suo pensiero su alcuni Vip della casa. E, ovviamente, non poteva mancare una considerazione su un possibile futuro tra Alex Belli e Soleil Sorge, una volta fuori dalla casa: «Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 dicembre 2021), dopo aver partecipato da concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno veste gli insoliti panni di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. E mentre all’inizio in molti erano scettici sul suo ruolo all’interno del programma, puntata dopo puntataha conquistato il pubblico con i suoi commenti sempre molto diretti e sinceri. Intervistata da Novella 2000,ha rivelato il suo pensiero su alcuni Vip della casa. E, ovviamente, non poteva mancare una considerazione su un possibile futuro tra, una volta fuori dalla casa: «Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6 Adriana Volpe: “Alex e Soleil? Non hanno solo dormito insieme!” - #Adriana #Volpe: #“Alex #Soleil? - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 2021, Adriana Volpe, valzer delle coppie - Gossip Blog #fratello #adriana #volpe #valzer… - IncontriClub : GF Vip 2021, Adriana Volpe: “Manuel? Con Lulù amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente” - Novella_2000 : Adriana Volpe a ruota libera sui vipponi e su Sonia chiosa: 'Spero di raggiungere l'intesa' - ESCLUSIVO #gfvip - zazoomblog : Adriana Volpe a ruota libera sulle “coppie” nate nella Casa del GF Vip - #Adriana #Volpe #ruota #libera #sulle -