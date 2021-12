GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 27 | “Programmato per la love story”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Amici miei, rendiamoci conto che ormai ci sono più dinamiche fuori dalla casa che non dentro. Ieri sono stati due i miei momenti preferiti, lo scontro Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini e quello tra Aldo e Alex. Sembrava tutto tranquillo quando il conduttore dà la parola a Sonia per dire la sua su Alex, lui però la interrompe e i toni si alzano così Alfonso ha tolto la parola ad entrambi. Sonia si è lamentata perché non è riuscita a finire e Alfonso, visibilmente alterato e da prima donna qual è, le ha detto che il conduttore è lui e decide lui, quando dare o togliere la parola. Qua inizia il trash che amo: durante la pubblicità Sonia esce dallo studio e non rientra per un bel po’, quando ormai pensavamo fosse stata risucchiata dal mondo parallelo che risucchiò Alda D’Eusanio che ancora non è riapparsa, la Bruganelli è tornata in postazione con la faccia che diceva “se ti becco fuori ...