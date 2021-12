GF Vip 6, Adriana Volpe: “Alex e Soleil? Non hanno solo dormito insieme!” (Di giovedì 23 dicembre 2021) In queste ore Adriana Volpe ha rilasciato un’esclusiva intervista a Novella 2000, dove ha commentato le dinamiche che sono nate di recente nella Casa più spiata d’Italia. Ecco le parole dell’opinionista di questa edizione! Quest’anno ad affiancare Alfonso Signorini nella conduzione del Grande Fratello Vip ci sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quest’ultima, che ha spesso avuto diversi scontri con i vipponi della Casa ma anche con la collega, di recente è stata intervistata da Novella 2000, a cui ha rivelato cosa pensa delle coppie che si sono formate nella Casa più spiata d’Italia. Anche lei qualche anno fa è stata una vippona e così, vista la visione chiara e la comprensione delle cose che ha, ha voluto dire la sua su quello che sta succedendo. Adriana Volpe: il commento su ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 dicembre 2021) In queste oreha rilasciato un’esclusiva intervista a Novella 2000, dove ha commentato le dinamiche che sono nate di recente nella Casa più spiata d’Italia. Ecco le parole dell’opinionista di questa edizione! Quest’anno ad affiancare Alfonso Signorini nella conduzione del Grande Fratello Vip ci sono Sonia Bruganelli e. Quest’ultima, che ha spesso avuto diversi scontri con i vipponi della Casa ma anche con la collega, di recente è stata intervistata da Novella 2000, a cui ha rivelato cosa pensa delle coppie che si sono formate nella Casa più spiata d’Italia. Anche lei qualche anno fa è stata una vippona e così, vista la visione chiara e la comprensione delle cose che ha, ha voluto dire la sua su quello che sta succedendo.: il commento su ...

