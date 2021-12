GF Vip 2021, lite Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi: interviene Imma Battaglia (video) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ieri pomeriggio, durante la compilazione della lista della spesa, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, c’è stato un acceso diverbio tra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi. La cantante lirica ha chiesto, in maniera accesa, di lasciare stare chi si stava occupando di ordinare il cibo per tutta la settimana (Qui, il video): Sei appena arrivata stai calma e non rompere, non dire di fare reset a noi perché noi non siamo pazze. Loro stanno facendo la lista della spesa hanno fatto bene finora e non andare da loro, lasciali stare. Stai attenta a come parli o finisci in piscina. Eva Grimaldi e Imma Battaglia sempre più innamorate a “Domenica IN” In questa discussione, è intervenuta, sui social, anche la moglie dell’attrice, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ieri pomeriggio, durante la compilazione della lista della spesa, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘, c’è stato un acceso diverbio traed Eva. La cantante lirica ha chiesto, in maniera accesa, di lasciare stare chi si stava occupando di ordinare il cibo per tutta la settimana (Qui, il): Sei appena arrivata stai calma e non rompere, non dire di fare reset a noi perché noi non siamo pazze. Loro stanno facendo la lista della spesa hanno fatto bene finora e non andare da loro, lasciali stare. Stai attenta a come parli o finisci in piscina. Evasempre più innamorate a “Domenica IN” In questa discussione, è intervenuta, sui social, anche la moglie dell’attrice, ...

