GF Vip 2021, le spese mensili di Jessica Selassié: il video del passato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni, un video del passato, con protagonista Jessica Selassié del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, sta facendo il giro del web. Il video in questione riprende alcune dichiarazioni della principessa etiope sulle sue spese mensili: Quanto spende Jessica Selassié al mese pic.twitter.com/q5pzFApCdp — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 20, 2021 Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100 mila euro al mese più o meno… GF Vip 2021, Manila Nazzaro contro Lulù e Jessica Selassié: “Di vip non avete niente” (video) La scheda di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni, undel, con protagonistadel ‘Grande Fratello Vip‘, sta facendo il giro del web. Ilin questione riprende alcune dichiarazioni della principessa etiope sulle sue: Quanto spendeal mese pic.twitter.com/q5pzFApCdp — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 20,Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100 mila euro al mese più o meno… GF Vip, Manila Nazzaro contro Lulù e: “Di vip non avete niente” () La scheda di ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 2021: quanto dura e quando finisce? - #Grande #Fratello #2021: #quanto - zazoomblog : Montepremi Grande Fratello Vip 2021: quanto guadagna il vincitore? Soldi e cachet - #Montepremi #Grande #Fratello… - AlessandraZadro : RT @viaggrego: “#Teatro dell’#Opera a #Firenze. #Politici e #Vip '#Assembrati' senza limiti di #Capienza. Ma non era arrivata #Omicron? (#V… - SanremoAncheNoi : RT @viaggrego: “#Teatro dell’#Opera a #Firenze. #Politici e #Vip '#Assembrati' senza limiti di #Capienza. Ma non era arrivata #Omicron? (#V… - mariadiscozia : RT @viaggrego: “#Teatro dell’#Opera a #Firenze. #Politici e #Vip '#Assembrati' senza limiti di #Capienza. Ma non era arrivata #Omicron? (#V… -