Gemma e Ida, il gesto emoziona tutti: pensiero stupendo! – FOTO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gemma Galgani ed Ida Platano sono legate da un’amicizia che va oltre il percorso condiviso ad Uomini e Donne Le due dame del Trono Over, Gemma Galgani e Ida Platano sono legate da una forte amicizia che va avanti da quando, il loro percorso ad Uomini e Donne si è incrociato. In particolare modo, la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)Galgani ed Ida Platano sono legate da un’amicizia che va oltre il percorso condiviso ad Uomini e Donne Le due dame del Trono Over,Galgani e Ida Platano sono legate da una forte amicizia che va avanti da quando, il loro percorso ad Uomini e Donne si è incrociato. In particolare modo, la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: per Ida scende lui, Diego scomparso, Gemma colpo di scena - Sabrina16278490 : ...quando vuoi diventare famosa/a su instagram e fingi interesse per i 4 personaggioni di #uominiedonne ?????????? busin… - arch_ts : Qualsiasi donna o uomo scenda per ARMANDO, BIAGIO,GEMMA E IDA non avranno molta vita nel programma quindi, direi di… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne anticipazioni: per Ida scende lui, Diego scomparso, Gemma colpo di scena - - CorriereCitta : Uomini e Donne news 22 dicembre 2021: confronto tra Gemma e Tina Cipollari e nuovi pretendenti per Ida Platano… -