Games with Gold: annunciati i giochi Xbox nel mese di gennaio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo il leak che ha svelato i giochi del PlayStation Plus per gennaio, adesso è il turno dei Games with Gold di Xbox I The Game Awards ci hanno anticipato l’arrivo di diversi titoli interessanti in arrivo nei prossimi mesi, e l’anno nuovo sembra riservare notevoli sorprese ai videogiocatori. Nonostante ciò, gennaio si presenterà comunque con poche novità in fatto di uscite videoludiche, e diventerà per questo il momento perfetto per recuperare opere che magari non abbiamo avuto modo di giocare, o che sono rimaste nel nostro backlog da diverso tempo. Ma ad aggiungersi a esse si presenteranno anche i titoli offerti dai vari servizi di abbonamento, che portano i giocatori ad accedere gratuitamente a selezionati giochi. Mentre abbiamo visto come PS Plus ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo il leak che ha svelato idel PlayStation Plus per, adesso è il turno deidiI The Game Awards ci hanno anticipato l’arrivo di diversi titoli interessanti in arrivo nei prossimi mesi, e l’anno nuovo sembra riservare notevoli sorprese ai videogiocatori. Nonostante ciò,si presenterà comunque con poche novità in fatto di uscite videoludiche, e diventerà per questo il momento perfetto per recuperare opere che magari non abbiamo avuto modo di giocare, o che sono rimaste nel nostro backlog da diverso tempo. Ma ad aggiungersi a esse si presenteranno anche i titoli offerti dai vari servizi di abbonamento, che portano i giocatori ad accedere gratuitamente a selezionati. Mentre abbiamo visto come PS Plus ...

Advertising

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Games with Gold: leak svela i giochi #Xbox nel mese di gennaio #GamesWithGold #Microsoft #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttote… - tuttoteKit : Games with Gold: leak svela i giochi #Xbox nel mese di gennaio #GamesWithGold #Microsoft #XboxSeriesS #XboxSeriesX… - GameXperienceIT : Games With Gold, Microsoft annuncia ufficialmente i giochi di Gennaio 2022 - GameXperienceIT : Games with Gold, un leak ha svelato i giochi di Gennaio 2022? - infoitscienza : Xbox vi regala quattro giochi gratis con Games With Gold a gennaio -