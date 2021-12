Furto durante Inter-Torino: rientro da incubo per il nerazzurro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si chiude nel peggior modo possibile il 2021 di Sensi. Mentre era in campo nella partita Inter-Torino, i ladri sono entrati in casa sua. rientro a casa da incubo ieri per Stefano Sensi, entrato nei minuti conclusivi della partita che ha visto l’Inter battere 1-0 il Torino. Alcuni malviventi infatti, approfittando della sua assenza, si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si chiude nel peggior modo possibile il 2021 di Sensi. Mentre era in campo nella partita, i ladri sono entrati in casa sua.a casa daieri per Stefano Sensi, entrato nei minuti conclusivi della partita che ha visto l’battere 1-0 il. Alcuni malviventi infatti, approfittando della sua assenza, si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

