Furto a casa di un giocatore dell’Inter mentre era in campo contro il Torino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ancora una volta un calciatore di Serie A viene colpito da un Furto. Si tratta dell’ennesimo gesto di questo tipo ai danni di un calciatore dell’ultimo periodo: molto noto è stato il caso di Ounas, minacciato anche con una pistola dai malviventi. Ma non è l’unico: simile è stata la rapina subita dall’ex calciatore dell’Udinese Antonio Di Natale, il quale è stato preso in ostaggio insieme alla sua famiglia da un gruppo di ladri nel tentativo di rapinare la sua abitazione a Ponzano, vicino Empoli. Furto senza aggressione, invece, quello subito dal portiere del Genoa e della nazionale Salvatore Sirigu mentre era in campo a Roma per giocare la partita contro la Lazio del 17 dicembre: solo al rientro a casa il calciatore si è accorto che la sua casa era stata ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ancora una volta un calciatore di Serie A viene colpito da un. Si tratta dell’ennesimo gesto di questo tipo ai danni di un calciatore dell’ultimo periodo: molto noto è stato il caso di Ounas, minacciato anche con una pistola dai malviventi. Ma non è l’unico: simile è stata la rapina subita dall’ex calciatore dell’Udinese Antonio Di Natale, il quale è stato preso in ostaggio insieme alla sua famiglia da un gruppo di ladri nel tentativo di rapinare la sua abitazione a Ponzano, vicino Empoli.senza aggressione, invece, quello subito dal portiere del Genoa e della nazionale Salvatore Siriguera ina Roma per giocare la partitala Lazio del 17 dicembre: solo al rientro ail calciatore si è accorto che la suaera stata ...

Advertising

GoalItalia : Sensi nel mirino dei ladri, furto in casa durante #InterTorino ? - 1926_cri : RT @fattoquotidiano: Furto a casa di Sensi durante la gara dell’Inter: rubati orologi, borse, gioielli per 200mila euro - francobus100 : Stefano Sensi, furto in casa del calciatore dell’Inter durante la partita: colpo da 200 mila euro - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Furto a casa di Sensi durante la gara dell’Inter: rubati orologi, borse, gioielli per 200mila euro - MarcoCamillieri : Furto in casa Inter. Si segue la pista juventina. -