Furto a casa di Sensi durante la gara dell'Inter: rubati orologi, borse, gioielli per 200mila euro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre, mentre Stefano Sensi entrava in campo all'82' di Inter-Torino (1-0 gol di Denzel Dumfries), dei ladri forzavano la porta-finestra della casa al primo piano del centrocampista marchigiano e vi entravano. Ad avvertire la polizia lo stesso giocatore nerazzurro che, una volta rientrato da San Siro dopo la mezzanotte, si è accorto che nell'appartamento mancavano gioielli, orologi e borse della moglie del calciatore, l'influencer Giulia Amodio. In particolare, nella denuncia presentata alla Questura di Milano, viene menzionato un orologio Patek Philippe per un valore di alcune decine di migliaia di euro e un totale delle refurtiva che si aggira sui 200mila euro. Le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo.

