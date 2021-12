Fuorigrotta | agguato tra la folla di Natale | sparato il boss Vitale Troncone

Advertising

dimeo_s : Killer scatenati a Fuorigrotta, agguato al bar: gravissimo il ras Vitale Troncone - newsdinapoli : Napoli. Agguato a Fuorigrotta, grave il boss Troncone #Cronaca #troncone #boss #carabinieri #napoli - VesuvioLive : Camorra, agguato di Natale a Napoli tra la folla: in fin di vita il boss di Fuorigrotta - rep_napoli : Napoli, agguato di camorra tra la folla a Fuorigrotta: ferito il boss Vitale Troncone [aggiornamento delle 12:04] - rep_napoli : Napoli, agguato di camorra tra la folla a Fuorigrotta: ferito il boss Vitale Troncone [aggiornamento delle 12:02] -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta agguato

...morte ha spostato gli assetti e fatto ripiombare nel caos l'intera area flegrea che va daal rione Traiano. Per gli investigatori il delitto di Merolla, parente dei Troncone, e l'...a Napoli: il boss diVitale Troncone è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in via Caio Duilio . Era davanti a un bar quando è caduto sotto il fuoco nemico. Trasportato all'...Napoli - Ridotto in fin vita Vitale Troncone, 53 anni, ritenuto dalle forze dell'ordine a capo delle organizzazioni camorristiche operanti a Fuorigrotta e nell'area flegrea. L'agguato - riportano font ...Agguato di camorra in pieno giorno a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta in via Caio Duilio. Un uomo è stato raggiunto poco dopo le 11 di questa mattina da diversi colpi di arma da ...