Franziska Giffey | chi è la prima sindaca eletta di Berlino La sfida più dura della capitale tedesca | il caro casa e l’emergenza abitativa

(Di giovedì 23 dicembre 2021)ha la: è l’ex ministraFamiglia(Spd),a ricoprire questo incarico dal 1951. L’unico precedente analogo era stato, tra il 1947 e il 1948, Louise Schroeder – anche lei socialdemocratica – che però guidò lada commissaria. La sincacaguida una coalizione a tre con i Verdi e la Linke. Al contratto di coalizione si è giunti dopo quasi tre mesi di trattative tutt’altro che facili, ma come a livello federale senza fughe di notizie o punzecchiature. Alla fine si è raggiunta una squadra di punta tutta al femminile: a fiancoci sono infatti per i Verdi Bettina Jarasch e per la Linke ...

Oggi Berlino ha una nuova sindaca, entrata in carica ieri nella città. È decisamente il caso di conoscerla meglio. A guidare Berlino e' la socialdemocratica: la sindaca, 43 anni, e' stata ministra della Famiglia nell'ultimo governo Merkel. Sempre in Germania, Nancy Faeser e' la prima responsabile ...