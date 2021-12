Francia | sventato attacco di Natale dell' Isis

(Di giovedì 23 dicembre 2021)La scorsa settimana la polizia francese haun complottoper unche sarebbe dovuto avvenire durante le celebrazioni natalizie, dimostrando che il Paese rimane costantemente minacciato dai terroristi. I due uomini arrestati avevano propagandanelle loro case parigine. Ina tenere banco in questi giorni è la chiusura temporaneaa Grande Moschea di Beauvais, capoluogoa regione del dipartimento’Oise, in Alta. Il fatto ha scatenato le reazioni indignate dal mondo musulmano ma la decisione presa dal Ministro’Interno francese Gérald Darmanin è stata obbligata visto che l’imam avrebbe pronunciato ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia sventato

Panorama

Parigi, 19 dic 18:04 - La polizia di Wimereux, a Pas - de - Calais, hail tentativo di una sessantina di migranti di attraversare il Canale della Manica. Secondo...La trattativail condizionamento fra lavori di efficientamento energetico e messa sul ... avanzata da Italia, Spagna enei mesi scorsi, di fronte al rally dei prezzi del gas, per ...L'ultimo progetto di attacco natalizio è il quarto caso di azione violenta di ispirazione jihadista sventato in Francia dall'inizio del 2021.Dopo averci portato a sparare ai nazisti nel Bel Paese, Rebellion si prepara ad accompagnarci a fare lo stesso in un’altra nazione nota per i suoi bei panorami. Sniper Elite 5 ci porterà infatti nella ...