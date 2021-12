Francesco Montanari allo scoperto con la nuova fiamma dopo la separazione da Andrea Delogu

Advertising

DonnaGlamour : Chi è Federica Sorino, la fidanzata di Francesco Montanari - ParliamoDiNews : cafonalino - esce allo scoperto francesco montanari con la nuova compagna federica sorino... - Cafonal #cafonalino… - _DAGOSPIA_ : CAFONALINO - ESCE ALLO SCOPERTO FRANCESCO MONTANARI CON LA NUOVA COMPAGNA FEDERICA SORINO... - arscomunicandi : @FmMosca @raoult_didier Francesco, Il dott. Montanari, sua moglie, dott.ssa Gatti, ed altri , lo affermano dall’ini… - telodogratis : Francesco Montanari esce allo scoperto con la nuova fidanzata: le foto (e il bacio) -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Montanari

Today.it

Un nuovo amore perdopo la rottura (peraltro mai annunciata pubblicamente) con Andrea Delogu . Sul red carpet dei premi Cinemagia Movie 2021 l'attore si è presentato con Federica Sorino , ...Pure la presunta liaison con Andrea Delogu era inventata di sana pianta: l'ex moglie die Stefano sono solo ottimi amici. Tutto da chiarire, invece, il legame con una ragazza ...Un nuovo amore per Francesco Montanari dopo la rottura (peraltro mai annunciata pubblicamente) con Andrea Delogu. Sul red carpet dei premi Cinemagia Movie 2021 l'attore si è presentato con Federica So ...Un nuovo amore per Francesco Montanari dopo la rottura (peraltro mai annunciata pubblicamente) con Andrea Delogu. Sul red carpet dei premi Cinemagia Movie 2021 l'attore si è presentato con Federica So ...