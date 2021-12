Fondi, proroga per i buoni spesa e medicinali (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ ufficiale: a Fondi sono riaperti i termini per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e i medicinali. La domanda è protratta fino al 31 dicembre 2021. Chiunque abbia i requisiti richiesti può fare la domanda entro e non oltre la fine del 2021. Leggi anche: Orrore in casa: madre picchiata e lasciata morire dal figlio in mezzo a feci e vomito. Gravi lesioni e piaghe sul corpo La proroga per i buoni spesa Con determina del 22 dicembre 2021 sono stati ufficialmente riaperti i termini per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e medicinali. Tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, e che non abbiano partecipato all’avviso del primo dicembre 2021 con esito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ ufficiale: asono riaperti i termini per la richiesta diper generi alimentari di prima necessità e i. La domanda è protratta fino al 31 dicembre 2021. Chiunque abbia i requisiti richiesti può fare la domanda entro e non oltre la fine del 2021. Leggi anche: Orrore in casa: madre picchiata e lasciata morire dal figlio in mezzo a feci e vomito. Gravi lesioni e piaghe sul corpo Laper iCon determina del 22 dicembre 2021 sono stati ufficialmente riaperti i termini per la richiesta diper generi alimentari di prima necessità e. Tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, e che non abbiano partecipato all’avviso del primo dicembre 2021 con esito ...

