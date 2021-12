Foggia, l’ex Palermo Rizzo Pinna esulta: “Primo gol in Lega Pro? Che gioia! Zeman…” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel post partita di Foggia-Monterosi Tuscia, la gioia incontenibile dell'ex centrocampista del Palermo, Andrea Rizzo Pinna, dopo il gol del definito 1-1, realizzato al 90'. Per il classe 2000 è la prima rete tra i Professionisti Leggi su mediagol (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel post partita di-Monterosi Tuscia, la gioia incontenibile dell'ex centrocampista del, Andrea, dopo il gol del definito 1-1, realizzato al 90'. Per il classe 2000 è la prima rete tra ifessionisti

