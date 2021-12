Fiumicino | centrodestra e civiche | “Nel Bilancio zero investimenti sui giovani e il sociale”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– “Questa manovra diè stata l’ennesima riprova di quanto la maggioranza Pd non sappia guardare oltre”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri capigruppo dell’opposizione di centro destra e, Mario Baccini, Stefano Costa, Federica Poggio, Vincenzo Dintino, Roberto Severini, Alessio Coronas. “Uncostruito su una fragilità che mostra tutti i suoi limiti nella assenza totale di progettualità e di investimento di risorse economiche nel, nel lavoro, nello sviluppo di attività per ie per l’inclusione, nel sostegno al territorio. Nei 200 milioni dinon sono state assolutamente previste attività che possano implicare una costruzione duratura del futuro di ...