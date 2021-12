Fisco | pronte bozze 730 | tutte le voci al debutto | news

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Novità. Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate ledei modelli 2022 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e dichiarazione annuale Iva, con le relative istruzioni. Tra le novità, nel 730 fanno il loro ingresso il credito d’imposta sull’acquisto della prima casa per coloro che hanno meno di 36 anni d’età e il Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella Certificazione unica trovano invece spazio le misure a sostegno del lavoro e l’indicazione della liquidazione anticipata della Nuova Naspi, mentre nel 770 si aggiungono nuovi campi per la gestione del credito e per l’inserimento dell’Id Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero rilasciato da uno Stato membro Ue. Nella dichiarazione annuale Iva si inseriscono infine le novità sopraggiunte nel 2021 per agricoltori, e-commerce e per i ...