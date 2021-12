Firenze | il cardinal Betori | Presenterò al Papa la rinuncia all' Ufficio Pastorale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Firenze cardinal

LA NAZIONE

"Noi siamo nella piena obbedienza al Santo Padre - ha spiegato il cardinale, arcivescovo didal 2008 - il quale, come ha scritto nel suo motu proprio a riguardo della rinuncia dei vescovi, ......" spiega il presidente e consigliere speciale del sindaco per le tradizioni popolari Michele Pierguidi " è stato davvero un privilegio sfilare con tutti per portare il saluto dial...Firenze, 23 dicembre 2021 - «Mi auguro che ancora Gesù Bambino sia più importante di Babbo Natale: non voglio eliminare Babbo Natale, non apriamo la discussione su questo, ma che ci ricordiamo che il ...Si è svolta la Festa degli Omaggi, una delle nostre tradizioni più belle di Firenze e che ha visto tornare a sfilare, dopo un anno di stop, il Corteo della Repubblica Fiorentina ed i rappresentanti de ...