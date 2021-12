Fiorentina, preso Ikoné. Sta svolgendo le visite mediche (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che colpo per la #Fiorentina: visite mediche per #Ikone pic.twitter.com/lueIxoT2dU — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 23, 2021 Ikoné, attaccante classe 98? del Lille, numero 10 dei campioni di Francia in carica, è virtualmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il ragazzo sta svolgendo proprio in questi minuti le visite mediche presso la clinica Fanfani di Firenze. Ottimo colpo per Commisso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che colpo per la #per #Ikone pic.twitter.com/lueIxoT2dU — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 23, 2021, attaccante classe 98? del Lille, numero 10 dei campioni di Francia in carica, è virtualmente un nuovo calciatore della. Il ragazzo staproprio in questi minuti lepresso la clinica Fanfani di Firenze. Ottimo colpo per Commisso. L'articolo ilNapolista.

