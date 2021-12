Ferrovie: nuovo orario per il regionale Sessa Aurunca-Roma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSessa Aurunca (Ce) – A partire da domenica 26 dicembre il treno regionale 21134 (Sessa Aurunca-Roma Termini) fermerà anche nella stazione di Pomezia-Santa Palomba alle ore 5.27 e, per effetto di tale variazione, anticiperà l’orario di partenza dalla stazione di Sessa Aurunca alle ore 3.46. Modificati anche gli orari delle fermate intermedie mentre resta invariata sia la periodicità che l’arrivo nella stazione di Roma Termini, previsto alle ore 5.45. Le modifiche, spiega in una nota Trenitalia, sono state introdotte “per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto regionale, in particolare nelle fasce pendolari”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – A partire da domenica 26 dicembre il treno21134 (Termini) fermerà anche nella stazione di Pomezia-Santa Palomba alle ore 5.27 e, per effetto di tale variazione, anticiperà l’di partenza dalla stazione dialle ore 3.46. Modificati anche gli orari delle fermate intermedie mentre resta invariata sia la periodicità che l’arrivo nella stazione diTermini, previsto alle ore 5.45. Le modifiche, spiega in una nota Trenitalia, sono state introdotte “per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto, in particolare nelle fasce pendolari”. L'articolo proviene da ...

