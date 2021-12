(Di giovedì 23 dicembre 2021)la 29° edizione del Concerto diin onda venerdì 24 dicembre su Canale 5 Venerdì 24 dicembre, sera della Vigilia diconduce in prima serata su Canale 5 la 29°di. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star ...

Enrico Casarini Anche quest'anno le grandi trasmissioni di Canale 5 per le festività di fine anno avranno il sorriso e l'energia di. La sera della Vigilia ci accoglierà all'Auditorium della Conciliazione di Roma per la 29ª edizione del "Concerto di Natale" (in replica il 25 alle 13.40 sempre su Canale 5); una ...A presentarlo è, ma i veri protagonisti sono ovviamente i cantanti che si esibiscono. Concerto di Natale 2021: i cantanti Al Concerto di Natale 2021 sono presenti alcuni grandi ...Federica Panicucci condurrà la 29° edizione del Concerto di Natale in onda venerdì 24 dicembre su Canale 5. Venerdì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicuc ...Anche quest’anno, Mediaset sceglie di regalare musica ed emozioni al suo pubblico e lo fa con il Concerto di Natale. Sarà anche per il 2021, Federica Panicucci a condurre la 29° edizione del Concerto ...