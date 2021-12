Federica Panicucci conduce la 29esima edizione del Concerto di Natale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non c’è Vigilia senza il classiconatalizio e venerdì 24 dicembre, . Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA). L’Orchestra Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal Maestro Adriano Pennino accompagnerà gli artisti sul palco, mentre Radio R101 sarà la radio ufficiale della kermesse. Alla regia, come da tradizione, c’è Roberto Cenci. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le ...

Venerdì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicucci conduce la 29° edizione del Concerto di Natale. L'evento è promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la ...