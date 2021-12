Federalberghi Veneto: "Dal 1° gennaio in 30mila rischiano di restare senza ammortizzatori sociali" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Siamo molto contenti di apprendere che il governo abbia deciso di estendere il Superbonus 110% anche alle seconde case e alle villette, perché immagino che questo significhi, quindi, che siano stati trovati i fondi anche per l'emergenza cig del settore alberghiero”. Commenta così il presidente di Federlaberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, la situazione che vede il settore dell'ospitalità in prossimità di una nuova emergenza legata alla pandemia. “Noi - dice - siamo preoccupati, molto e con ragione, perché una buona parte dei nostri colleghi chiuderanno o non riapriranno affatto. Se il Governo non allungherà la cassa integrazione in scadenza oggi al 31 dicembre, fino al 31 marzo 2022, inserendo quindi ulteriori 13 settimane di trattamento e tenendo inalterata l'anzianità prevista dal vecchio provvedimento, questa sarà l'ultima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Siamo molto contenti di apprendere che il governo abbia deciso di estendere il Superbonus 110% anche alle seconde case e alle villette, perché immagino che questo significhi, quindi, che siano stati trovati i fondi anche per l'emergenza cig del settore alberghiero”. Commenta così il presidente di Federlaberghi, Massimiliano Schiavon, la situazione che vede il settore dell'ospitalità in prossimità di una nuova emergenza legata alla pandemia. “Noi - dice - siamo preoccupati, molto e con ragione, perché una buona parte dei nostri colleghi chiuderanno o non riapriranno affatto. Se il Governo non allungherà la cassa integrazione in scadenza oggi al 31 dicembre, fino al 31 marzo 2022, inserendo quindi ulteriori 13 settimane di trattamento e tenendo inalterata l'anzianità prevista dal vecchio provvedimento, questa sarà l'ultima ...

