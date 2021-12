Fausto Pinna | chi è l’ultimo marito di Iva Zanicchi | “Ancora facciamo l’amore”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Purtroppo di informazioni dettagliate sulla vita e la carriera dinon ce ne sono. Sappiamo che è un produttore musicale e che ha collaborato con la moglie per la produzione di qualche disco. Inoltre è noto come la canzone ‘Canterò‘ contenuta nell’album ‘Care Colleghe‘ è stata scritta da lui. Si è conosciuto con Ivanel 1986 e da quel momento non si sono mai separati.è innamorato sia sentimentalmente che professionalmente della compagna al punto da emozionarsi ogni volta che la sente cantare: “Quando canto, lui piange. Dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo 33 anni!”, ha infatti rivelato la cantante. Ivaparla per la prima volta a Verissimo del grave un problema di salute che ha colpito nei mesi scorsi il suo compagno...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Pinna

Il Sussidiario.net

e Antonio Ansoldi, compagno e ex Iva Zanicchi/ "In coppia mai annoiarsi" Iva Zanicchi: 'Se avessero dubbio mi candido io da nonna!' Iva Zanicchi non nega una delle sue ben note battute ...Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore: "Noi non litighiamo mai, le uniche litigate vere le facciamo in cucina", ha raccontato la cantante a Domenica In. La Zanicchi vive ...Purtroppo di informazioni dettagliate sulla vita e la carriera di Fausto Pinna non ce ne sono. Sappiamo che è un produttore musicale e che ha collaborato con la moglie per la produzione di qualche dis ...Michela Ansoldi e Virginia Catellani sono figlia e nipote di Iva Zanicchi: la cantante è legata anche all'altro nipote, Luca.