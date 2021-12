“Fascista e islamofobo”. E il professore sotto scorta viene sospeso dall'università

(Di giovedì 23 dicembre 2021) West Yorkshire, Inghilterra. Manifestanti davanti ai cancelli della Batley Grammar School. Un insegnante, reo di aver mostrato in classe una vignetta di Charlie Hebdo,portato in un “luogo sicuro” e postoprotezione. “Dateci la sua testa”, urlano gli islamisti. La testa di un altrofrancese è stata appena servita su un piatto a chi lo accusava di “islamofobia”. Klaus Kinzler, accademico a Sciences Po a Grenoble, è statodall’insegnamento. A febbraio, Kinzler ha visto il suo nome e il suo volto sui muri di Sciences Po e sui social, definito “” e “”, ed è finito. Fra le accuse, quella di “ricordare le origini cristiane della Francia”. “Avevo contestato la settimana dell’uguaglianza ‘Razzismo, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fascista islamofobo

Il Foglio

In Francia, dove un docente della sede di Grenoble di Science Po è stato sospeso dall'insegnamento per via delle accuse di islamofobia. Intanto, “settarismo e terrore dominano” ...