Fanno prostituire giovani romene | due arresti nel Casertano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha eseguito tre misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di due uomini ed una donna di origine romena accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; in particolare i due stranieri di 36 e 28 anni sono finiti in carcere, mentre la connazionale di 21 anni è stata colpita dall’obbligo di dimora. L’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è partita nell’agosto scorso dalla denuncia di una giovane romena, costretta a prostituirsi dai tre connazionali; la donna era riuscita a liberarsi dai suoi sfruttatori per poi essere nuovamente ripresa e tenuta sotto sequestro insieme al figlio minore; alla fine è riuscita però a sfuggire ai tre denunciando tutto alla Polizia di Stato. Gli indagati – è emerso – pubblicavano annunci online su siti di incontri, e in tal modo ...

