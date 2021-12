Famoso protagonista di Mamma ho perso l’aereo arrestato prima di Natale: ha tentato di strangolare la compagna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Violenza domestica, percosse e tentato strangolamento della compagna. Queste sono le pesanti accuse rivolte a Devin Ratray, l’attore 44enne, che in Mamma ho perso l’aereo interpretava il cattivissimo fratello maggiore di Macaulay Culkin. Attore di Mamma ho perso l’aereo arrestato: ha tentato di strangolare la compagna La fidanzata lo aveva denunciato la scorsa settimana, ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Violenza domestica, percosse estrangolamento della. Queste sono le pesanti accuse rivolte a Devin Ratray, l’attore 44enne, che inhointerpretava il cattivissimo fratello maggiore di Macaulay Culkin. Attore diho: hadilaLa fidanzata lo aveva denunciato la scorsa settimana, ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

