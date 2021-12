Falso allarme bomba, evacuato supermercato ad Avellino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCentinaia di persone evacuate e attività bloccate per ore in un supermercato “Conad” di Avellino dopo una telefonata anonima ai carabinieri che annunciava l’esplosione di una bomba a mezzogiorno. I militari del Comando provinciale di Avellino e la Polizia sono intervenuti disponendo l’evacuazione di dipendenti e clienti che affollavano l’ ipermercato che si trova sulla Variante est di Avellino. Le operazioni hanno determinato anche un forte rallentamento al traffico con la formazione di lunghe code. Per precauzione è stato evacuato anche un altro punto commerciale della Conad situato nel centro di Avellino e sono stati sgomberate anche i residenti dei palazzi a ridosso dei centri commerciali. Soltanto nella tarda mattinata, dopo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCentinaia di persone evacuate e attività bloccate per ore in un“Conad” didopo una telefonata anonima ai carabinieri che annunciava l’esplosione di unaa mezzogiorno. I militari del Comando provinciale die la Polizia sono intervenuti disponendo l’evacuazione di dipendenti e clienti che affollavano l’ ipermercato che si trova sulla Variante est di. Le operazioni hanno determinato anche un forte rallentamento al traffico con la formazione di lunghe code. Per precauzione è statoanche un altro punto commerciale della Conad situato nel centro die sono stati sgomberate anche i residenti dei palazzi a ridosso dei centri commerciali. Soltanto nella tarda mattinata, dopo ...

