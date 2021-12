F1 | Mattia Binotto è molto cauto | “Il gap da Mercedes e Red Bull è grande”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Ferrari ha terminato il Mondiale 2021 di F1 al terzo posto della classifica dei costruttori, ma non può ovviamente essere soddisfatta se si considera l’importanza del marchio e quali sono le ambizioni. La scuderia di Maranello parte sempre per vincere e poter sorridere di un riscontro del genere non è aderente alla realtà. Realtà però che ha visto la Rossa in difficoltà e, considerando i regolamentirestrittivi circa gli interventi sulle monoposto, eracomplicato porre rimedio a una SF1000 che si è rivelata l’anno passato una vero e proprio disastro. Pertanto, i riscontri ottenuti nel 2021 sono da considerare positivi in relazione alle condizioni iniziali, tutt’altro che lusinghiere. Nel 2022 l’occasione è quella di tornare in auge, sfruttando un regolamento tecnico che sarà nuovo per tutti e in cui si partirà dal “foglio bianco”. La ...