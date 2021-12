F1 | Carolina Tedeschi | “Tanta incoerenza | ma la FIA non ha favorito Verstappen Ferrari 2022? Sono ottimista”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021)molti i temi che abbiamo trattato conal termine del Mondiale F1 2021. Il noto volto di Sky Sport per le analisi del post gara, creatrice della seguitissima pagina ‘F1 with’, ci ha regalato alcuni spunti in vista della prossima stagione quando vedremo in pista delle vetture completamente inedite che potrebbero cambiare i valori in campo. Cosa ne pensi della stagione appena conclusa? “Credo che questa stagione sia stata straordinaria, ma anche macchiata da alcune situazioni discutibili che sicreate. Un 2021 al limite, sia Hamilton chemeritavano il titolo piloti. La battaglia è stata senza eguali e mi riporta alla mente i duelli che hanno fatto la storia di questo sport. Erano anni che non si vedeva un finale simile, un incontro ...