Everton | Benitez | “Sorpreso del mancato rinvio | ho solo 9 disponibili più 3 portieri”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Ho nove giocatori di movimento a disposizione, più tree un po’ di giovani per affrontare il Burnley. Sono davveroche la nostra richiesta di rinviare la partita sia stata declinata“.e rammaricato Rafa, allenatore dell’, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Burnley polemizza con la decisione della Premier League. Sono infatti numerose le partite rinviate nel campionato inglese a causa dei numerosi casi di positività al Covid-19, ma il regolamento prevede che con almeno 13 giocatorie un portiere si debba giocare. “Abbiamo sei infortuni e cinque giocatori con il Covid – ha spiegato ancora il tecnico dell’-. Penso che non sia giusto. Con gli infortuni e i positivi che abbiamo ...

...il girone d'andata dell', smarritosi dopo un discreto inizio. Calo che non si può attribuire esclusivamente agli infortuni, che in realtà non hanno mai abbandonato la squadra di Rafa...Per la fascia sinistra sembra essere sotto osservazione Lucas Digne dell', il quale sarebbe ... Digne è stato relegato in panchina dal nuovo allenatore Rafa, motivo per cui sarebbe ...Burnley-Everton è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Calciomercato Napoli news: Cristiano Giuntoli al lavoro per portare Lucas Digne dell'Everton alla corte di Luciano Spalletti.