Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi giovedì 23 dicembre 2021 a partire dalle ore 20:00 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo appuntamento settimanale con il gioco del Lotto da vivere e passare in compagnia delle sue amate Estrazioni. Si terrà infatti oggi giovedì 23 dicembre 2021 il nuovo sorteggio delle combinazioni sulle ruote più amate in Italia vche si terranno nelle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli con la speranza che il clima natalizia possa portare in dono svariate vittorie a chi prenderà parte al concorso. Scopri tutti i numeri estratti nel sorteggio del Lotto di oggi giovedì 23 dicembre 2021 a partire dalle ore 20:00. Estrazioni del Lotto: come prendere parte ai ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo appuntamento settimanale con il gioco delda vivere e passare in compagnia delle sue amate. Si terrà infatti23il nuovo sorteggio delle combinazioni sulle ruote più amate in Italia vche si terranno nelle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli con la speranza che il clima natalizia possa portare in dono svariate vittorie a chi prenderà parte al concorso. Scopri tutti iestratti nel sorteggio deldi23ore 20:00.del: come prendere parte ai ...

Advertising

telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 23 dicembre 2021 - SorgentePas002 : Estrazioni Lotto - communist57 : RT @baffi_francesco: Estrazioni del lotto. - sergionebg : @liliaragnar Ormai hanno una confusione di numeri in testa ...potrebbero fare l'urna per l'estrazioni del lotto! - infoitcultura : Lotto e Superenalotto, estrazioni di oggi, martedì 21 dicembre 2021: risultati, quote e numeri vincenti | Meteo e a… -