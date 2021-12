Empoli, Romagnoli: «Non è il momento di raccogliere ma di seminare» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Simone Romagnoli ha parlato nel post partita di Empoli-Milan, commentando la sconfitta dei toscani Simone Romagnoli ha parlato nel post partita di Empoli-Milan, commentando la sconfitta dei toscani. Le sue parole. POST PARTITA – «C’è dispiacere da parte mia però è dovuto al fatto che abbiamo mostrato grandi cose. Dispiace per il risultato. Stiamo facendo buone cose, abbiamo tanta strada davanti. Ci sono tante cose da migliorare, il mister ce le ricorda e ci fa lavorare sugli aspetti da migliorare. Non è il momento di raccogliere ma di seminare. C’è tanto da fare, possiamo fare ancora tanto di più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Simoneha parlato nel post partita di-Milan, commentando la sconfitta dei toscani Simoneha parlato nel post partita di-Milan, commentando la sconfitta dei toscani. Le sue parole. POST PARTITA – «C’è dispiacere da parte mia però è dovuto al fatto che abbiamo mostrato grandi cose. Dispiace per il risultato. Stiamo facendo buone cose, abbiamo tanta strada davanti. Ci sono tante cose da migliorare, il mister ce le ricorda e ci fa lavorare sugli aspetti da migliorare. Non è ildima di. C’è tanto da fare, possiamo fare ancora tanto di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pelmilan : @HaugeFan Empoli-Milan minuto 10:50 guarda cosa fa romagnoli…Non può fare il titolare… - gabriele_penati : @pennafausto5 @SimoneCristao Allora prendiamo il Romagnoli dell'Empoli. È sicuramente meglio del nostro - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Milan, Romagnoli: “Spiace per il risultato” #empolifc - AndryMilan83 : La vittoria di #Empoli non faccia passare in sordina l'ennesima prestazione 'confusa' di #Romagnoli. - EmpoliCalcio : Le parole di Simone Romagnoli al termine di Empoli-Milan su #EmpoliFootballChannel ?????? ?? -