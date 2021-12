Empoli-Milan, Kessie trascinatore. Mercato, ecco il rinforzo a centrocampo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Diverse le notizie di questa mattina sul Milan. In primo piano, ovviamente, la vittoria di Empoli, ma anche il calcioMercato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Diverse le notizie di questa mattina sul. In primo piano, ovviamente, la vittoria di, ma anche il calcio

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : A night of new records and first times: find out all the numbers of the match ?? - pelmilan : @HaugeFan Empoli-Milan minuto 10:50 guarda cosa fa romagnoli…Non può fare il titolare… - marcoconterio : @Alexquellovero Come ho scritto ieri nel pezzo gara di Empoli-Milan: dai Zurkowski a Gasperini e dopo due settimane… -