Empoli-Milan 2-4: “Riecco il derby Scudetto” | Serie A News (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan vince bene sul campo dell'Empoli nell'ultima partita del 2021 e continua la caccia al primo posto in classifica dell'Inter Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilvince bene sul campo dell'nell'ultima partita del 2021 e continua la caccia al primo posto in classifica dell'Inter

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : A night of new records and first times: find out all the numbers of the match ?? - tony62550278 : RT @MilanNewsit: Rigore Empoli-Milan, Marelli: 'Simile a Danilo in Juve-Fiorentina, non c'è rigore' - scorelawn : SERIE A 1. Inter Milan (46) 2. AC Milan (42) 3. Napoli (39) 4. Atalanta (38) 5. Juventus (34) 6. Roma (32) 7. Fior… -