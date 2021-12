Empoli-Milan 2-4, Kessie: “Il miglior modo per chiudere il 2021!” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Franck Kessie, grande protagonista di Empoli-Milan, è intervenuto sui social per celebrare la vittoria nell'ultima partita dell'anno Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Franck, grande protagonista di, è intervenuto sui social per celebrare la vittoria nell'ultima partita dell'anno

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : A night of new records and first times: find out all the numbers of the match ?? - MilanClubofDC : RT @FIGCfemminile: ?????? | C??PP?? ???????????? Il sorteggio premia l’Empoli, definiti gli accoppiamenti dei Quarti di finale ? ?? 29/30 gennaio, 1… - niccolobossini : @dino_andreani Beh, il 4-2 di ieri sera è vagamente bugiardo. La partita ed il risultato a fine primo tempo assomig… -