Elezioni commercialisti | Corciulo | Bene Consiglio dell’Ordine su nostra proposta voto online

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Larichiesta, sulda remoto, è stata saggiamente e responsabilmente accolta daldei Dottorie degli Esperti Contabili di Napoli”. Con soddisfazione la lista Cambiamo Insieme, rappresentata dal candidato Presidente Maurizio, annuncia a tutti gli iscritti la decisione invocata dalla stessa lista per mesi, e finalmente accolta dall’Odcec. “Abbiamo garantito con ilon-line, a tutti gli iscritti, il diritto ad esprimere le preferenze. In questi mesi, come lista Cambiamo Insieme, abbiamo raccolto tante perplessità dei nostri colleghi che avevano dubbi sul recarsi fisicamente alle urne. Per questo motivo abbiamo insistito fino a raggiungere questo risultato che anche ilNazionale aveva ...

Advertising

CndcecConsiglio : L’indicazione fornita dai tre Commissari straordinari è valida solo per gli Ordini che non abbiano già avviato le o… - MarcoOrlandi67 : - fisco24_info : Commercialisti, nuovi chiarimenti sulle elezioni territoriali del 20 e 21 gennaio 2022: Con la fissazione delle dat… - statodelsud : Le elezioni locali dei commercialisti ripartono dal giorno della sospensione - Pino__Merola : Le elezioni locali dei commercialisti ripartono dal giorno della sospensione -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni commercialisti

L'ordine dei, in queste settimane, fa i conti con le difficoltà che vivono a causa ... Dottor Cuomo, c'è la data per ledopo una serie di slittamenti, tra covid e ricorsi? "Sì, ...... Appalti pilotati,e coop. Ecco il patto Savastano - Zoccola. Il Riesame: dalla Regione ... Elezione ordine. Matteo Cuomo: "Saremo sempre al servizio dei nostri iscritti" LE PRIME ...Se è pervenuta una sola candidatura, l’Ordine deve comunicare agli Iscritti l’impossibilità di procedere alle elezioni del CPO per assenza del ...È crollata al 30,2% l'affluenza alle elezioni dei soli “patrioti” di Hong Kong, le prime tenute con il nuovo sistema imposto da Pechino per affidare il controllo della città in mani sicure. Nonostante ...