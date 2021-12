Ehi | l’Europa ha ritrovato la sua capacità d’attrazione

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il grande lockdown, il modo in cui, secondo Parag Khanna, verrà ricordata la prima fase della pandemia, ha fatto venire al mondo una gran voglia di movimento. Se non a tutto il mondo, sicuramente ha messo addosso ai più giovani la consapevolezza che spostandosi avrebbero potuto ottenere di più, di meglio e questo meglio, va solo cercato. Durante la pandemia, Khanna, che è un politologo e vive negli Stati Uniti, ha deciso di scrivere un libro consacrato proprio allo spostamento, “Move”. Prende in considerazione la voglia di emigrare, il modo in cui i paesi potrebbero cambiare, rischi, costi e sfide di questo desiderio di spostarsi, che nei secoli ha modellato le nostre società. “Il movimento – dice al Foglio – è bello, è estetico, è umano. A volte le persone emigrano per la voglia di farlo e basta”. Dalla pandemia è venuto fuori un modo nuovo di concepire il movimento e la comunità poco ...