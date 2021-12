Edenlandia e Siola | il Parco “entra” nella storica boutique per bambini GALLERY

Leggi su 2anews

(Di giovedì 23 dicembre 2021): per tutto il periodo natalizio lo storico negozio di via Chiaia ospiterà fedeli riproduzioni in miniatura delle principali attrazioni di, due nomi storici, che raccontano i. Due realtà, accomunate dall’aver visto crescere tante generazioni, che per questo Natale hanno dato vita a una magica sinergia. Per tutto il periodo