Ecco perché gli esperti venditori nel settore farmaceutico non moriranno mai: risponde Waldes Francia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Molti ritengono che la delicatezza del tema della distribuzione dei farmaci, i cambiamenti strutturali del settore e l’avvento dei canali digitali implichino la scomparsa del ruolo di venditore farmaceutico. Non è così. L’abbiamo chiesto al Dott. Waldes Francia noto imprenditore settore farmaceutico con oltre venti anni di esperienza, un portafoglio clienti di oltre 1000 farmacie Più oltre 1500 medici. Il focus del settore sanitario sul conseguimento di risultati migliori per i pazienti e i progressi delle tecnologie digitali creano un ambiente in cui i venditori possono diventare una risorsa più che mai importante. Grazie a nuove competenze e a nuovi strumenti digitali, essi possono infatti soddisfare le esigenze di un maggior numero di buyer e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Molti ritengono che la delicatezza del tema della distribuzione dei farmaci, i cambiamenti strutturali dele l’avvento dei canali digitali implichino la scomparsa del ruolo di venditore. Non è così. L’abbiamo chiesto al Dott.noto imprenditorecon oltre venti anni di esperienza, un portafoglio clienti di oltre 1000 farmacie Più oltre 1500 medici. Il focus delsanitario sul conseguimento di risultati migliori per i pazienti e i progressi delle tecnologie digitali creano un ambiente in cui ipossono diventare una risorsa più che mai importante. Grazie a nuove competenze e a nuovi strumenti digitali, essi possono infatti soddisfare le esigenze di un maggior numero di buyer e ...

Advertising

AurelianoStingi : Ecco perché quando qualcuno risponde che la gente è sempre morta di malattie respiratorie e influenza dimostra non… - NicolaPorro : ?????? L’inquilino della Casa Bianca trema, ecco cosa sta succedendo???? - carlosibilia : Con l'emendamento alla manovra, estendiamo il #superbonus per le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il p… - nextoze : RT @believeinmusic_: avete presente il gioco per pc “prato fiorito” che se fai un passo falso scoppia una bomba? ecco ormai mi sento così n… - CarlaTua18 : @super_caz @barbarab1974 Non è un fatto nazionale,ma INTERNAZIONALE...#Norimberga2 esiste,ma vogliamo vedere gli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Barbara D'Urso 'Non ho il covid, sto una favola'/ 'Assente a Pomeriggio 5 perché?' ... 'Ecco perchè non sono in tv' Nessun motivo misterioso dietro l'assenza di Barbara D'Urso dalla ... ' Tutti mi chiedete perché io non sono in televisione . Perché da 14 anni Pomeriggio 5 ad un certo ...

Pacchetto digitale UE, l'alert di EDPB: ecco i problemi privacy "Necessaria massima attenzione al parere e che la Commissione e il Parlamento UE vigilino sui punti sollevati da EDPB perché il rispetto del GDPR e la compatibilità della nuova regolazione col quadro ...

Omicron, lo studio inglese: si diffonde con rapidità estrema Il Foglio ... 'perchè non sono in tv' Nessun motivo misterioso dietro l'assenza di Barbara D'Urso dalla ... ' Tutti mi chiedeteio non sono in televisione .da 14 anni Pomeriggio 5 ad un certo ..."Necessaria massima attenzione al parere e che la Commissione e il Parlamento UE vigilino sui punti sollevati da EDPBil rispetto del GDPR e la compatibilità della nuova regolazione col quadro ...